В Калмыкии пресечена деятельность по оправданию терроризма в интернете.

УФСБ России по Республике Калмыкия во взаимодействии с ЦПЭ МВД по региону выявили противоправную деятельность 26-летнего жителя Элисты. Молодой человек размещал в чат-группах мессенджера комментарии в поддержку украинских военизированных объединений, признанных в России террористическими.

По факту публичного оправдания терроризма с использованием сети Интернет возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, проводятся оперативно-следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, сообщила Пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия.

