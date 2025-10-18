19 ноября, 11:02
 10 °C
93,93
81,05
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 ноября, 06:58
НовостиСобытие

В Элисте местный житель предстанет перед судом за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны

В Элисте местный житель предстанет перед судом за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны

Следственным отделом по городу Элиста завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего мужчины, обвиняемого по части 1 статьи 108 УК РФ. По версии следствия, 1 июня 2025 года в ночное время у одного из баров города обвиняемый, защитив друга, превысил пределы необходимой обороны и нанес не менее двух ножевых ударов ранее неизвестному мужчине, от которых тот скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия