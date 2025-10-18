В Элисте местный житель предстанет перед судом за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны

Следственным отделом по городу Элиста завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего мужчины, обвиняемого по части 1 статьи 108 УК РФ. По версии следствия, 1 июня 2025 года в ночное время у одного из баров города обвиняемый, защитив друга, превысил пределы необходимой обороны и нанес не менее двух ножевых ударов ранее неизвестному мужчине, от которых тот скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

