19 ноября, 06:37
НовостиСобытие

В Калмыкии изменен приговор по уголовному делу по обвинению местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель трех человек

Инцидент произошел в ноябре 2024 года на автодороге, ведущей к федеральной трассе "Каспий". 58-летний житель Целинного района управлял грузовым автомобилем КАМАЗ с технически неисправным прицепом. В ходе движения прицеп отцепился, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Веста". После аварии водитель скрылся с места происшествия.

Верховный суд изменил первоначальный приговор Сарпинского районного суда, назначив виновному 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 3 года. Ранее суд первой инстанции приговорил его к 4 годам принудительных работ.

И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии

