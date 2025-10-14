15 ноября, 19:17
15 ноября, 16:14
НовостиСобытие

14 ноября, на 84-м году жизни, скончалась Людмила Михайлова— заслуженный учитель России и почётный гражданин Республики Калмыкия.

Выпускница Ставропольского педагогического института, она посвятила всю жизнь образованию. Работала учителем русского языка и литературы, возглавляла школы в Аршане и Элисте, руководила институтом усовершенствования учителей, а затем — Элистинским педагогическим училищем имени Канукова. На каждой должности её отличали высокий профессионализм и преданность делу.

Светлая память о Людмиле Алексеевне навсегда сохранится в сердцах её родных, коллег, учеников и всех, кому посчастливилось с ней работать и общаться.

Фото: БПОУ РК "Элистинский педагогический колледж им.Х.Б.Канукова

