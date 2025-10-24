Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» – долгожданная премьера 16-серийного киноромана мэтра российского и мирового кино Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

Это большое путешествие в прошлое, где на экране предстанут важнейшие личности отечественной истории.

В главных ролях – Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Никита Каратаев, Александр Мизёв, Тимофей Окроев и многие другие.

Как отмечает сам режиссер, этот фильм – не научная работа, а «эмоциональный поток, роман, симфония» – увеличительное стекло, позволяющее увидеть судьбу страны.

«Мне хотелось оставить поколению, которое идёт за мной, некие маяки, которые бы его заинтересовали с точки зрения истории нашей великой страны», – поделился Кончаловский.