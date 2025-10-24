27 октября, 11:33
 9 °C
94,08
80,97
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 октября, 07:19
НовостиСобытие

Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» – долгожданная премьера 16-серийного киноромана мэтра российского и мирового кино Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

Это большое путешествие в прошлое, где на экране предстанут важнейшие личности отечественной истории.

В главных ролях – Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Никита Каратаев, Александр Мизёв, Тимофей Окроев и многие другие.

Как отмечает сам режиссер, этот фильм – не научная работа, а «эмоциональный поток, роман, симфония» – увеличительное стекло, позволяющее увидеть судьбу страны.

«Мне хотелось оставить поколению, которое идёт за мной, некие маяки, которые бы его заинтересовали с точки зрения истории нашей великой страны», – поделился Кончаловский.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия