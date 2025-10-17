В Калмыкии проходит профилактическое мероприятие «Пристегни ребенка», направленное на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
Согласно статистике, более 70% пострадавших в ДТП детей находились в автомобилях в качестве пассажиров. Основной причиной тяжелых травм стало пренебрежение детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности.
ПДД РФ обязывают водителей использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.
Дорожные полицейские напоминают, что автокресло — не аксессуар, а необходимое средство безопасности, которое может предотвратить трагедию на дороге.
Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия