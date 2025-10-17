18 ноября, 15:37
18 ноября, 10:33
НовостиСобытие

В Калмыкии проходит профилактическое мероприятие «Пристегни ребенка», направленное на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Согласно статистике, более 70% пострадавших в ДТП детей находились в автомобилях в качестве пассажиров. Основной причиной тяжелых травм стало пренебрежение детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности.

ПДД РФ обязывают водителей использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.

Дорожные полицейские напоминают, что автокресло — не аксессуар, а необходимое средство безопасности, которое может предотвратить трагедию на дороге.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

