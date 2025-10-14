16 ноября, 20:46
16 ноября, 17:39
НовостиСобытие

Семья Боктаевых из Калмыкии вышла в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей».

Полуфинал в Ростове-на-Дону собрал более тысячи участников из ЮФО, СКФО и новых территорий. Семья Боктаевых из Юстинского района, воспитывающая шестерых детей, успешно прошла отбор и теперь отправится на финальные соревнования в Москву.

Там определят 60 команд-лауреатов, которые получат сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий и семейные путешествия. Итоги будут подведены 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

