Семья Боктаевых из Калмыкии вышла в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей».
Полуфинал в Ростове-на-Дону собрал более тысячи участников из ЮФО, СКФО и новых территорий. Семья Боктаевых из Юстинского района, воспитывающая шестерых детей, успешно прошла отбор и теперь отправится на финальные соревнования в Москву.
Там определят 60 команд-лауреатов, которые получат сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий и семейные путешествия. Итоги будут подведены 8 июля, в День семьи, любви и верности.
Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия