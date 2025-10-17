В Национальной библиотеке Калмыкии состоялся телемост для читателей с нарушениями зрения.

Мероприятие объединило Элисту и Нижний Новгород, предоставив возможность для профессионального и личного диалога.

Первую часть встречи провел известный нижегородский общественный деятель Роман Кедр. Он поделился опытом создания инклюзивных проектов, призвав участников активно преодолевать жизненные барьеры.

Особый интерес вызвала история Алдара Мушаева — незрячего молодого человека, переехавшего из Элисты в Нижний Новгород. Он рассказал об успешной адаптации в новом городе, реализации творческих амбиций в стендапе и поиске работы. Этот пример наглядно показал возможности самореализации для людей с ограничениями зрения.

Мероприятие продемонстрировало важность обмена опытом между регионами в сфере инклюзивных практик и поддержки людей с особыми потребностями.

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана