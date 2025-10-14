15 ноября, 19:36
 7 °C
95,1
81,13
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 ноября, 16:20
НовостиСобытие

Убуш Кокшаев и Алдар Бадмаев — призёры Международного турнира по греко-римской борьбе.

Убуш Кокшаев и Алдар Бадмаев — призёры Международного турнира по греко-римской борьбе.

Соревнования под названием «Сила традиций» проходили в Новосибирске. Турнир собрал юных атлетов из пяти стран и сопровождался острым соперничеством на ковре.

Убуш Кокшаев занял первое место в своей весовой категории, а Алдар Бадмаев завоевал серебряную медаль. Оба спортсмена продемонстрировали высокий уровень подготовки под руководством тренеров Долана Комушева, Мингияна Семёнова, Анатолия Лиджиева и Сергея Манджиева.

Фото: Бадма Башанкаев

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия