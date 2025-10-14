Убуш Кокшаев и Алдар Бадмаев — призёры Международного турнира по греко-римской борьбе.

Соревнования под названием «Сила традиций» проходили в Новосибирске. Турнир собрал юных атлетов из пяти стран и сопровождался острым соперничеством на ковре.

Убуш Кокшаев занял первое место в своей весовой категории, а Алдар Бадмаев завоевал серебряную медаль. Оба спортсмена продемонстрировали высокий уровень подготовки под руководством тренеров Долана Комушева, Мингияна Семёнова, Анатолия Лиджиева и Сергея Манджиева.

Фото: Бадма Башанкаев