Министерство сельского хозяйства Калмыкии продолжает работу по возврату субсидий, выделенных с нарушениями условий предоставления.

В текущем году направлены требования к 316 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму свыше 11,4 млн рублей.

По данным ведомства, основными нарушениями стали несоблюдение сроков отчетности и невыполнение целевых показателей субсидирования. В результате проверок 306 сельхозпроизводителей добровольно вернули бюджетные средства.

«Рациональное и правильное использование средств государственной поддержки крайне важно. Это не только позволит избежать неприятностей, но и даст возможность развивать наше сельское хозяйство и улучшать качество жизни в республике», - отметил Тимур Гаваев.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии