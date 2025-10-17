Министерство сельского хозяйства Калмыкии продолжает работу по возврату субсидий, выделенных с нарушениями условий предоставления.
В текущем году направлены требования к 316 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму свыше 11,4 млн рублей.
По данным ведомства, основными нарушениями стали несоблюдение сроков отчетности и невыполнение целевых показателей субсидирования. В результате проверок 306 сельхозпроизводителей добровольно вернули бюджетные средства.
«Рациональное и правильное использование средств государственной поддержки крайне важно. Это не только позволит избежать неприятностей, но и даст возможность развивать наше сельское хозяйство и улучшать качество жизни в республике», - отметил Тимур Гаваев.
Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии