18 ноября, 11:21
 9 °C
94,42
81,13
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 ноября, 08:19
НовостиСобытие

Министерство сельского хозяйства Калмыкии продолжает работу по возврату субсидий, выделенных с нарушениями условий предоставления.

Министерство сельского хозяйства Калмыкии продолжает работу по возврату субсидий, выделенных с нарушениями условий предоставления.

В текущем году направлены требования к 316 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму свыше 11,4 млн рублей.

По данным ведомства, основными нарушениями стали несоблюдение сроков отчетности и невыполнение целевых показателей субсидирования. В результате проверок 306 сельхозпроизводителей добровольно вернули бюджетные средства.

«Рациональное и правильное использование средств государственной поддержки крайне важно. Это не только позволит избежать неприятностей, но и даст возможность развивать наше сельское хозяйство и улучшать качество жизни в республике», - отметил Тимур Гаваев.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия