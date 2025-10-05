5 ноября, 17:28
5 ноября, 12:16
НовостиСобытие

Согласно данным Научного центра БДД МВД России, с начала года в стране наблюдается снижение основных показателей аварийности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 2,4%, число погибших уменьшилось на 3,4%, а количество раненых снизилось на 3%.

Положительная динамика отмечена в 32 субъектах Российской Федерации. Снижение числа погибших зафиксировано в 47 регионах.

Наиболее распространенными видами дорожных происшествий остаются столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов и съезды с дороги. На эти виды аварий приходится наибольшее количество погибших.

Фото: Госавтоинспекция России

