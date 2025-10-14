15 ноября, 19:36
15 ноября, 16:17
НовостиСобытие

В Калмыкии продолжается ремонт Юстинской районной больницы.

Прокурор района Александр Горский и министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев осмотрели объект и оценили темпы работ. Контракт на ремонт с подрядчиком был заключён в июне. Завершить работы планируют до 1 декабря 2025 года. Во время выезда члены инспекционной группы проверили ход строительства и расходование бюджетных средств. По итогам сотрудник надзорного ведомства напомнил подрядчику о недопустимости срыва сроков ремонта важного социального объекта.

Ход работ продолжит находиться на контроле прокуратуры.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

