15 ноября, 16:18
НовостиСобытие

Представители Калмыкии возложили цветы к могиле Басана Городовикова на Новодевичьем кладбище в Москве.

В день 115-летия со дня его рождения коллектив Постпредства Калмыкии совместно с волонтёрами Московской ассоциации калмыцких студентов посетил Новодевичье кладбище и возложил цветы к месту захоронения выдающегося государственного и военного деятеля. Басан Городовиков, Герой Советского Союза, под чьим командованием дивизия одной из первых достигла границы Германии в 1944 году, остаётся примером беззаветного служения Родине.

Фото: Постпредство Калмыкии

