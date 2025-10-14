Представители Калмыкии возложили цветы к могиле Басана Городовикова на Новодевичьем кладбище в Москве.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В день 115-летия со дня его рождения коллектив Постпредства Калмыкии совместно с волонтёрами Московской ассоциации калмыцких студентов посетил Новодевичье кладбище и возложил цветы к месту захоронения выдающегося государственного и военного деятеля. Басан Городовиков, Герой Советского Союза, под чьим командованием дивизия одной из первых достигла границы Германии в 1944 году, остаётся примером беззаветного служения Родине.
Фото: Постпредство Калмыкии