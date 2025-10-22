В Октябрьском районе началась реконструкция Сарпинской обводнительно-оросительной системы.

Министр сельского хозяйства РК Тимур Гаваев и руководитель профильного управления Гусейн Исаев проинспектировали начало работ.

Система, построенная в 1960 году, никогда не ремонтировалась. Эффективность каналов снизилась вдвое, что ухудшило водоснабжение сельхозугодий.

В рамках проекта будет проведена очистка каналов, замена насосного оборудования и ремонт станций. На эти цели выделено более 100 млн рублей. Модернизация повысит эффективность орошаемых земель, что важно для развития рисоводства и кормопроизводства.

Работы планируется завершить до конца года. Проект находится на личном контроле Главы Калмыкии Бату Хасикова.

Фото и Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии