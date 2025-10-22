24 октября, 11:46
 11 °C
94,39
81,27
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 октября, 08:21
НовостиСобытие

В Октябрьском районе началась реконструкция Сарпинской обводнительно-оросительной системы.

В Октябрьском районе началась реконструкция Сарпинской обводнительно-оросительной системы.

Министр сельского хозяйства РК Тимур Гаваев и руководитель профильного управления Гусейн Исаев проинспектировали начало работ.

Система, построенная в 1960 году, никогда не ремонтировалась. Эффективность каналов снизилась вдвое, что ухудшило водоснабжение сельхозугодий.

В рамках проекта будет проведена очистка каналов, замена насосного оборудования и ремонт станций. На эти цели выделено более 100 млн рублей. Модернизация повысит эффективность орошаемых земель, что важно для развития рисоводства и кормопроизводства.

Работы планируется завершить до конца года. Проект находится на личном контроле Главы Калмыкии Бату Хасикова.

Фото и Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия