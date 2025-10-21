В Яшкульском районе семье погибшего героя передали передали государственную награду.

Баатр Орашев посмертно награждён Орденом Мужества за смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Баатр Николаевич родился 8 апреля 1977 года в посёлке Улан-Эрге. После окончания профессионального технического училища работал в сфере животноводства, развивал личное подсобное хозяйство. В 2008 году создал семью, вместе с супругой Марией Зулаевной воспитал троих детей.

В 2024 году Баатр Орашев отправился выполнять воинский долг в зоне СВО. Он служил на Артёмовском направлении в районе села Верхнекаменское ДНР, где 24 сентября 2024 года погиб в бою. 6 апреля 2025 года защитник был предан родной земле в посёлке Улан-Эрге.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия