На открытии буддийского форума в Элисте выступят представители зарубежного духовенства.

25 сентября в Элисте состоится торжественное открытие III Международного буддийского форума «Буддийский мир в новом тысячелетии». С приветственными словами к участникам и гостям обратятся высокопоставленные представители буддийского духовенства из Китая, Монголии, Шри-Ланки, Мьянмы, Камбоджи и Непала.

Центральным событием церемонии станет авторский музыкальный спектакль «Кочевье народа», созданный режиссёром и продюсером Андреем Болтенко — сооснователем студии Raketamedia и постановщиком открытия Олимпийских игр в Сочи. Спектакль, вдохновлённый калмыцким фольклором, будет представлен на фоне степи с использованием девяти 10-метровых LED-экранов. Мультимедийные технологии перенесут зрителей в мир истории Калмыкии и глубины буддийской философии.

Среди почетных гостей — заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Глава Калмыкии Бату Хасиков, главы Бурятии и Тывы Алексей Цыденов и Владислав Ховалыг.

Также запланированы выступления Государственного хора РК им. А.О.-Г. Цебекова и детского образцового коллектива эстрадного балета «Олимп».

Форум пройдёт с 25 по 28 сентября при поддержке Президента России Владимира Путина. В нём примут участие делегации около 35 стран. Организаторы — Правительство Калмыкии, Центральный хурул, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Буддийская традиционная Сангха России и Ассамблея буддистов России.