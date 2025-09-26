28 сентября, 19:32
 13 °C
97,68
83,61
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 сентября, 12:50
НовостиСобытие

В Элисте в Центральном хуруле с 1 октября начнутся ежегодные тантрические ритуалы, которые монахи проводят уже на протяжении 20 лет.

В Элисте в Центральном хуруле с 1 октября начнутся ежегодные тантрические ритуалы, которые монахи проводят уже на протяжении 20 лет.

Серию начнут с «Торгьяк» — это большой молебен устранения препятствий, который пройдёт в две сессии: с 9:00 до 11:30 и продолжится с 13:00 до 15:00.

На следующий день, 2 октября, состоится ритуал подношения Огненной пуджи — «Джинсег». Далее монахи Центрального хурула будут призывать удачу и благополучие в ходе ритуала «Янгдруб», который запланирован на 4 октября. Он также пройдёт в две сессии. И завершит, по традиции, эти ежегодные ритуалы «Танграк Кангсо», когда все молитвы обращены к Защитникам Учения.

Эти древние практики помогают очистить карму, устранить препятствия и создать благоприятные условия для всех жителей Калмыкии.

Фото: Калмыцкий Хурул

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия