В Элисте в Центральном хуруле с 1 октября начнутся ежегодные тантрические ритуалы, которые монахи проводят уже на протяжении 20 лет.

Серию начнут с «Торгьяк» — это большой молебен устранения препятствий, который пройдёт в две сессии: с 9:00 до 11:30 и продолжится с 13:00 до 15:00.

На следующий день, 2 октября, состоится ритуал подношения Огненной пуджи — «Джинсег». Далее монахи Центрального хурула будут призывать удачу и благополучие в ходе ритуала «Янгдруб», который запланирован на 4 октября. Он также пройдёт в две сессии. И завершит, по традиции, эти ежегодные ритуалы «Танграк Кангсо», когда все молитвы обращены к Защитникам Учения.

Эти древние практики помогают очистить карму, устранить препятствия и создать благоприятные условия для всех жителей Калмыкии.

Фото: Калмыцкий Хурул