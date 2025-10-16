В Сарпинском районе трём семьям погибших героев передали государственные награды.

Глава района Басанг Манджиев, военный комиссар Владимир Алексеев и соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» Светлана Дрыжакова вручили награды родственникам погибших земляков.

🎖Рядовой Юрий Сикеев родился 11 апреля 1968 года в посёлке Кировский Калмыцкой АССР. В 1988 году был призван на срочную службу. После армии вернулся на малую родину, создал семью, с супругой воспитывал сына и дочь. На защиту Родины Юрий Сикеев отправился в сентябре 2024 года в качестве водителя миномётного взвода. В ноябре в районе села Верхнекаменское ДНР героически погиб при выполнении боевого задания. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность защитник Родины был посмертно награждён Орденом Мужества.

🎖Ефрейтор Никита Евсеев родился 3 апреля 2000 года в селе Садовое Сарпинского района. В 2019 году окончил Калмыцкий колледж нефти и газа по специальности «автомеханик». В июле 2024 года заключил повторный контракт с Министерством обороны. В сентябре наводчик отделения штурмовой роты «В» Никита Евсеев погиб на территории Запорожской области. Маме Оксане Сергеевне передана медаль Жукова за мужество и стойкость, проявленные при выполнении воинского долга.

🎖Рядовой Руслан Шептукаев родился 23 августа 1977 года в селе Старые-Атаги Чеченской АССР. В августе 2024 года подписал военный контракт с Министерством обороны. Службу проходил в качестве пулемётчика стрелкового батальона. В октябре 2024 года Руслан Мусаевич погиб при выполнении боевой задачи в районе села Верхнекаменское ДНР. Орден Мужества посмертно вручён супруге Елене Евгеньевне.

«Тяжело вручать такие награды, ещё сложнее близким переживать боль утраты. Мужественные и преданные своей Родине, наши земляки оставили о себе память. Их подвиги – это пример стойкости и отваги для будущих поколений», — подчеркнул Басанг Манджиев.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия