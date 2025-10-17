19 октября, 21:11
19 октября, 17:39
НовостиСобытие

Данные пользователей Госуслуг надёжно защищены

Специалисты Минцифры проверили информацию о якобы случившейся утечке из мессенджера Max, размещённую в анонимных каналах.

Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей.

Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы.

