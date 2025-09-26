28 сентября, 19:32
 13 °C
97,68
83,61
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 сентября, 12:46
НовостиСобытие

В Калмыкии, в Национальном музее им. Н. Н. Пальмова, открылась выставка известного индийского художника Васудео Каматха.

В Калмыкии, в Национальном музее им. Н. Н. Пальмова, открылась выставка известного индийского художника Васудео Каматха.

Экспозиция «Воспоминание о Будде (таков Будда…)», приуроченная к III Международному буддийскому форуму, погружает зрителей в мир жизни и учения Гаутамы Будды посредством 30 живописных работ.

Художник Васудео Каматх, выпускник престижной Школы искусств в Мумбаи, известен во всем мире: его работы входят в коллекции музеев и частные собрания. Эта выставка — его первая персональная экспозиция в Калмыкии, ставшая мостом между индийскими и калмыцкими буддийскими традициями.

Фото: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия