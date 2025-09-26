В Калмыкии, в Национальном музее им. Н. Н. Пальмова, открылась выставка известного индийского художника Васудео Каматха.
Экспозиция «Воспоминание о Будде (таков Будда…)», приуроченная к III Международному буддийскому форуму, погружает зрителей в мир жизни и учения Гаутамы Будды посредством 30 живописных работ.
Художник Васудео Каматх, выпускник престижной Школы искусств в Мумбаи, известен во всем мире: его работы входят в коллекции музеев и частные собрания. Эта выставка — его первая персональная экспозиция в Калмыкии, ставшая мостом между индийскими и калмыцкими буддийскими традициями.
Фото: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова