Рифат Сабитов: «Неконтролируемый сбор иностранными компаниями персональных данных россиян угрожает нашему суверенитету»

Суверенитет данных как глобальный тренд: Россия защищает рынок от трансграничного контроля. Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит масштабные ограничения на участие иностранных граждан и компаний в исследованиях товарных рынков.

Документ вступает в силу 1 марта 2026 года и впервые закрепляет рыночную аналитику как сферу стратегического контроля, отнесенную к области национальной безопасности. Под исследованиями понимается обработка и анализ данных о структуре товарооборота, включая сведения о спросе, предложении, ценах, производстве, импорте и экспорте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Общественный совет при Минцифры.

Закон запрещает подобную деятельность иностранным организациям и гражданам, а также компаниям с иностранным участием более 20% или находящимся под контролем зарубежных структур.

Нарушающие нормы сделки будут признаны ничтожными, а доли в компаниях подлежат принудительному отчуждению. Исключения касаются госзаказов, исследований для собственных нужд и проектов с использованием государственных информационных систем. Действующим игрокам отведен переходный период до мая 2026 года для подтверждения соответствия новым правилам.

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов объяснил, как неконтролируемый сбор иностранными компаниями персональных данных россиян угрожает нашему суверенитету.

«Используя эти массивы информации, внешние игроки формируют прогнозы и отчеты исключительно в своих интересах: для экономического давления, манипулирования общественным мнением и недобросовестной конкуренции», — отметил Рифат Сабитов.

Заместитель председателя Общественного совета Минцифры подчеркнул, что новый закон устраняет возможность такого искажения статистики и подачи её в выгодном недружественным странам ключе, а это принципиально важно, поскольку недостоверные данные способны повлиять на инвестиционные решения и даже подорвать доверие к целым отраслям.

Фото: Общественная палата РФ