Специалисты Калмыкии поделились опытом создания охраняемых природных территорий

В режиме видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча представителей Министерства природных ресурсов Калмыкии с руководством жилищно-коммунального хозяйства города Антрацит. Советник министра Чингиз Басхаев и специалист по охране сайгаков Бадма Камкаев обсудили с коллегами из ЛНР вопросы создания муниципальных особо охраняемых природных территорий.

Основной темой совещания стал обмен опытом в организации охраняемых природных зон. Участники встречи рассмотрели технические и законодательные аспекты создания территорий с особым природоохранным статусом, имеющих важное экологическое и рекреационное значение.

По итогам переговоров достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и взаимном обмене накопленным опытом.

Фото: Минприроды Республики Калмыкия