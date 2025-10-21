23 октября, 17:12
23 октября, 14:08
НовостиСобытие

Жительница Калмыкии предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга.

Следственный отдел по городу Элиста завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы.

По данным следствия, в ночь на 5 апреля 2025 года в одном из домов 6-го микрорайона Элисты между супругами произошел конфликт. В состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла мужу ножевое ранение в область грудной клетки, от которого он скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, проведен комплекс необходимых процессуальных действий. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и видео: Следком Калмыкии

