Арбитражный суд Калмыкии взыскал с «Элиставодоканала» более 3,3 млн рублей за вред экологии.

Решение вынесено по иску Управления Росприроднадзора.

В ходе проверки инспекторы службы установили, что муниципальное предприятие не в полном объеме вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду. Образовавшаяся задолженность превысила 2,5 миллиона рублей. После того как предприятие проигнорировало требование добровольно погасить долг, ведомство обратилось в суд. Он в результате удовлетворил исковые требования в полном объеме. Помимо основной суммы долга, с «Элиставодоканала» взысканы пени за просрочку платежей в размере 852 тысяч рублей. Напомним, что плата за НВОС является обязательной для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность оказывает вредное воздействие на природу.

Фото: Росприроднадзор

