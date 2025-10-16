В Калмыкии огнеборцы ликвидировали пожар.

В дежурную часть поступило сообщение о возгорании мусора вблизи села Садовое. На место происшествия незамедлительно выехали расчёты 4-й пожарно-спасательной части.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России и добровольцев Садовского СМО возгорание было своевременно локализовано и полностью ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара, размер ущерба и виновных лиц.

Фото: МЧС Республики Калмыкия