23 октября, 14:13
Новости

Сегодня во всех кинотеатрах страны в широкий прокат выходит фильм «Горыныч» при участии телеканала «Россия».

Во время погружения на морское дно в батискафе герой находит подводную пещеру, которая служит порталом. Так он попадает в неопознанное княжество, где находит одинокого малыша-дракончика. Алехин становится для чудовища опекуном и верным другом и даже дает ему имя — Горыныч. Создатели отмечают, что фильм затрагивает вопросы любви, привязанности, воспитания и ответственности.

