В Элисте задержаны двое подозреваемых в приобретении наркотиков.

Совместными усилиями сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков и Росгвардии в южной части города задержаны двое местных жителей, 45 и 53 лет. По предварительным данным, мужчины приобрели запрещённое вещество через интернет-магазин и извлекли его из тайника.

В отношении задержанных составлены административные протоколы. Изъятый полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета направлен на экспертизу в ЭКЦ МВД по Республике Калмыкия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия

