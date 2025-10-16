Сегодня последний день посещения выставки реликвий Будды Шакьямуни.

Калмыкия, известная своими богатыми буддийскими традициями, привлекает паломников со всего мира. За семь дней центральный хурул посетили более 40 тысяч человек. В течение всей недели не прекращалась очередь, которая растягивалась на километры к центральному хурулу. Каждый полон безграничной веры и желания поклониться, увидеть святыню в стенах «Золотой обители Будды Шакьямуни».