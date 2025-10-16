18 октября, 19:41
 13 °C
94,58
80,98
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 октября, 14:28
НовостиСобытие

Сегодня последний день посещения выставки реликвий Будды Шакьямуни.

Сегодня последний день посещения выставки реликвий Будды Шакьямуни.

Калмыкия, известная своими богатыми буддийскими традициями, привлекает паломников со всего мира. За семь дней центральный хурул посетили более 40 тысяч человек. В течение всей недели не прекращалась очередь, которая растягивалась на километры к центральному хурулу. Каждый полон безграничной веры и желания поклониться, увидеть святыню в стенах «Золотой обители Будды Шакьямуни».

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия