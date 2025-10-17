18 ноября, 11:22
18 ноября, 07:23
НовостиСобытие

В Республиканской больнице им. П. Жемчуева состоялась междисциплинарная конференция «Новые возможности ведения коморбидных пациентов».

На ней обсудили лечение пациентов с несколькими заболеваниями одновременно, включая сахарный диабет и сердечные болезни. Врачи разных специальностей — терапевты, кардиологи, эндокринологи — рассмотрели комплексные подходы к терапии и уделили особое внимание лечению дислипидемии, повышающей риск инфаркта и инсульта.

Главврач больницы подчеркнула важность взаимодействия специалистов для комплексного лечения диабета. Также в Элисте прошла премьера документального фильма «Преодолевая сахар», рассказывающего историю женщины, вдохновляющей примером активной жизни с диабетом.

Фото: Минздрав Калмыкии

