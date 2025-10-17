18 ноября, 13:14
18 ноября, 08:28
НовостиСобытие

В Калмыкии пройдут командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе тренировки 19 - 20 ноября будут отработаны действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на федеральных автомобильных дорогах. Особое внимание уделят оценке технического состояния оборудования и запасов песко-соляной смеси.

Учения направлены на проверку готовности личного состава и совершенствование взаимодействия между службами и ведомствами, участвующими в ликвидации ЧС.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

