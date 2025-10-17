Полицейскими Городовиковского района Калмыкии задержан «дроппер» из Волгоградской области.﻿

Мужчина подозревается в пособничестве мошенникам. Расследование началось после обращения 41-летнего жителя Городовиковска, пострадавшего от дистанционного мошенничества при покупке стройматериалов на сайте объявлений. Сумма ущерба составила 64 000 рублей, которые потерпевший перевел, но товар так и не получил.

Подозреваемый, 53-летний уроженец Волгоградской области, исполнял роль дроппера — он передал мошенникам свою банковскую карту за вознаграждение, зная о противоправном характере действий. Мужчина был задержан полицией в Волгоградской области, в отношении него избрана мера пресечения. Продолжается установление других участников преступления и всех обстоятельств дела.

Фото: МВД Калмыкия