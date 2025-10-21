22 ноября, 13:02
22 ноября, 09:41
НовостиСобытие

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Эрдни Деликова.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Эрдни Деликова.

Уроженец Малодербетовского улуса проявил беспримерное мужество в боях за переправу через Дон у хутора Пухляковского в июле 1942 года.

Бронебойщик Деликов, защищая стратегически важный участок, уничтожил три броневика и четыре грузовые машины с пехотой противника. Даже получив смертельное ранение, он продолжал вести огонь. За этот подвиг сержанту Деликову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В год 80-летия Великой Победы в память о нем и его подвиге в Элисте на фасаде дома правительства появился мультимедийный портрет героического земляка.

Именем героя названы улицы в Элисте и селе Садовом, установлены памятники в станице Раздорской и на Аллее Героев в столице Калмыкии. В 1980 году малая планета №2113 получила название "Эрдни" в честь отважного воина. В селе Салын Тугтун работает музей, посвященный его памяти, а с 1968 года в республике вручается премия имени Деликова за достижения в литературе и искусстве.

