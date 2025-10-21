Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Эрдни Деликова.

Уроженец Малодербетовского улуса проявил беспримерное мужество в боях за переправу через Дон у хутора Пухляковского в июле 1942 года.

Бронебойщик Деликов, защищая стратегически важный участок, уничтожил три броневика и четыре грузовые машины с пехотой противника. Даже получив смертельное ранение, он продолжал вести огонь. За этот подвиг сержанту Деликову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В год 80-летия Великой Победы в память о нем и его подвиге в Элисте на фасаде дома правительства появился мультимедийный портрет героического земляка.

Именем героя названы улицы в Элисте и селе Садовом, установлены памятники в станице Раздорской и на Аллее Героев в столице Калмыкии. В 1980 году малая планета №2113 получила название "Эрдни" в честь отважного воина. В селе Салын Тугтун работает музей, посвященный его памяти, а с 1968 года в республике вручается премия имени Деликова за достижения в литературе и искусстве.