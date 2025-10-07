8 ноября, 22:49
8 ноября, 18:45
НовостиСобытие

В рамках Международного турнира «Кубок Лотоса» состоялись зрелищные поединки по калмыцкой национальной борьбе «Бёк бярлдян», где определились победители в разных весовых категориях.

Леонид Савхаев победил Церена Тюрбеева в весе до 65 кг, выполнив зрелищный бросок.

В категории до 75 кг Баир Сангаджиев одолел Эрдни Бадмаева.

Сергей Манджиев выиграл у Максима Кабутова в напряжённом поединке в среднем весе (до 85 кг).

В тяжёлой категории (свыше 85 кг) победу одержал Вячеслав Бембеев над Аниром Болдыревым.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

