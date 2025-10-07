В рамках Международного турнира «Кубок Лотоса» состоялись зрелищные поединки по калмыцкой национальной борьбе «Бёк бярлдян», где определились победители в разных весовых категориях.
Леонид Савхаев победил Церена Тюрбеева в весе до 65 кг, выполнив зрелищный бросок.
В категории до 75 кг Баир Сангаджиев одолел Эрдни Бадмаева.
Сергей Манджиев выиграл у Максима Кабутова в напряжённом поединке в среднем весе (до 85 кг).
В тяжёлой категории (свыше 85 кг) победу одержал Вячеслав Бембеев над Аниром Болдыревым.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК