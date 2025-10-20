21 ноября, 17:36
21 ноября, 12:05
НовостиСобытие

Монах из Калмыкии Санал Мукубенов получил высшую академическую степень геше-лхарамбы, успешно завершив заключительные диспуты в монастыре Дрепунг Гоманг в Индии.

Эти философские дебаты стали завершающим этапом экзамена, подтвердив глубину его знаний.

Для участия в церемонии в Индию направилась официальная делегация во главе с первым заместителем председателя правительства Калмыкии Эрдни Цереновым. В составе группы — представители районов республики, монахи Центрального хурула и деятели искусства.

После получения степени геше Саналу предстоит дальнейшее обучение тантрическим дисциплинам в монастыре Гьюдмед, которое продлится около полутора лет.

Фото: Эрдни Церенов

