Монах из Калмыкии Санал Мукубенов получил высшую академическую степень геше-лхарамбы, успешно завершив заключительные диспуты в монастыре Дрепунг Гоманг в Индии.

Эти философские дебаты стали завершающим этапом экзамена, подтвердив глубину его знаний.

Для участия в церемонии в Индию направилась официальная делегация во главе с первым заместителем председателя правительства Калмыкии Эрдни Цереновым. В составе группы — представители районов республики, монахи Центрального хурула и деятели искусства.

После получения степени геше Саналу предстоит дальнейшее обучение тантрическим дисциплинам в монастыре Гьюдмед, которое продлится около полутора лет.

Фото: Эрдни Церенов