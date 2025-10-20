Элистинец оштрафован за подделку удостоверения полиции.

Прокуратура Черноземельского района поддержала государственное обвинение в отношении 35-летнего жителя Элисты по факту подделки служебного удостоверения сотрудника полиции.

Бывший сотрудник органов внутренних дел изготовил поддельное удостоверение и использовал его в августе 2025 года, осуществляя незаконную деятельность в форменном обмундировании у здания ликвидированного поста ДПС на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления небольшой тяжести и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия