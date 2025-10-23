25 октября, 15:23
 15 °C
94,08
80,97
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 октября, 08:10
НовостиСобытие

В Юстинском районе состоялась церемония вручения государственной награды семье погибшего военнослужащего.

В Юстинском районе состоялась церемония вручения государственной награды семье погибшего военнослужащего.

Глава района Геннадий Очиров и военный комиссар Эдуард Очиров передали родным Александра Караева орден Мужества.

Он родился 1 ноября 1991 года в посёлке Цаган-Аман. После окончания гимназии и Элистинского автодорожного техникума работал в Юстинском водном хозяйстве. В июне 2025 года Александр Караев отправился в зону специальной военной операции, служил в разведывательной роте. 5 августа 2025 года погиб при выполнении боевого задания под Бахмутом.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия