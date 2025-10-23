В Юстинском районе состоялась церемония вручения государственной награды семье погибшего военнослужащего.

Глава района Геннадий Очиров и военный комиссар Эдуард Очиров передали родным Александра Караева орден Мужества.

Он родился 1 ноября 1991 года в посёлке Цаган-Аман. После окончания гимназии и Элистинского автодорожного техникума работал в Юстинском водном хозяйстве. В июне 2025 года Александр Караев отправился в зону специальной военной операции, служил в разведывательной роте. 5 августа 2025 года погиб при выполнении боевого задания под Бахмутом.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия