Калмыцкие поисковики привели в порядок воинские обелиски.

В рамках проекта "Обагренный ковыль" они провели работы по благоустройству памятных мест в Яшкульском и Малодербетовском районах. Это обелиски бойцам воздушного наблюдения, оповещения и связи, установленные на Хулхутинском рубеже; артиллеристам, расположенные у Синего бугра, посвященные воинам 302-й стрелковой дивизии и 255-го кавалерийского полка. Поисковики окрасили стелы, высадили деревья, обновили ограждения и убрали территорию. По словам Дмитрия Халхинова, сейчас ведется работа по поиску и установлению имен солдат, погибших при освобождении Калмыкии. Напомню, проект «Обагренный ковыль» получил поддержку Фонда Президентских грантов.