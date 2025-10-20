21 ноября, 17:32
 10 °C
92,6
80,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 ноября, 12:09
НовостиСобытие

Калмыцкие поисковики привели в порядок воинские обелиски.

Калмыцкие поисковики привели в порядок воинские обелиски.

В рамках проекта "Обагренный ковыль" они провели работы по благоустройству памятных мест в Яшкульском и Малодербетовском районах. Это обелиски бойцам воздушного наблюдения, оповещения и связи, установленные на Хулхутинском рубеже; артиллеристам, расположенные у Синего бугра, посвященные воинам 302-й стрелковой дивизии и 255-го кавалерийского полка. Поисковики окрасили стелы, высадили деревья, обновили ограждения и убрали территорию. По словам Дмитрия Халхинова, сейчас ведется работа по поиску и установлению имен солдат, погибших при освобождении Калмыкии. Напомню, проект «Обагренный ковыль» получил поддержку Фонда Президентских грантов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия