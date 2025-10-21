22 ноября, 13:02
22 ноября, 09:45
НовостиСобытие

Росавиация готова открыть все временно закрытые аэропорты

Росавиация готова открыть все временно закрытые аэропорты

Однако окончательное решение принимает Министерство обороны. Главным условием для этого является полная безопасность полётов. Как только Минобороны даст разрешение, Росавиация начнёт необходимые процедуры по запуску регулярных рейсов, пишет ТАСС.

•Сейчас временно не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

•Ранее после аналогичных ограничений уже были вновь открыты авиагавани в Элисте, Геленджике и Краснодаре.

