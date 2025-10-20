21 ноября, 17:27
21 ноября, 12:03
НовостиСобытие

Прокурор Яшалтинского района поддержал государственное обвинение по делу об убийстве в отношении 38-летнего местного жителя.

Суд установил, что в январе 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс односельчанину удар топором в область головы, что привело к смерти потерпевшего. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала обвиняемого виновным на основании доказательств, представленных государственным обвинителем.

Яшалтинский районный суд приговорил осуждённого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

