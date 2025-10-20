21 ноября, 17:25
21 ноября, 12:12
НовостиСобытие

Предприниматель из Калмыкии Людмила Мошулдаева удостоена премии «Женщина третьего тысячелетия» в номинации «Хранительница очага».

Это первая победа представительницы республики в истории форума.

На международном мероприятии, посвящённом поддержке женского предпринимательства и сохранению культурных традиций, выступили делегации из российских регионов и десяти зарубежных государств. В рамках программы прошли профессиональные дискуссии, выставка-ярмарка и встречи с потенциальными инвесторами.

Галерея «Арт ЭРДЭНИ» Людмилы Мошулдаевой и мастер по коже Наталья Джембушева представили выставку работ калмыцких мастеров декоративно-прикладного искусства, рассказали о республике и провели мастер-классы по национальной головоломке «Нярн-шинж».

Фото: Экономика08

