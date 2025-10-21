За особые заслуги в сохранении и развитии калмыцкого фольклора почётное звание «Народный Джангарчи Республики Калмыкия» присвоено Баатру Лиджи-Горяеву и Дорджи Нандышеву.
Сказителей героического эпоса поздравила заместитель Председателя Правительства — министр соцразвития, труда и занятости Марина Ользятиева. В следующем сюжете расскажем, как дипломированный биолог с дипломом КалмГУ и разрядом по вольной борьбе стал одним из главных в Калмыкии хранителем народных традиций.
