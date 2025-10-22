Активисты Народного фронта в Калмыкии организовали отправку масштабной партии гуманитарного груза для военнослужащих в зоне СВО. Общий вес посылки составил около одной тонны, а стоимость превысила полмиллиона рублей.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В отправленной партии содержалось более 30 позиций, включая генераторы, средства связи, маскировочные сети, медицинские препараты и тактическое снаряжение. Вся помощь была тщательно подобрана с учетом потребностей военнослужащих.
Фото и Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия