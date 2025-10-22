Следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту обрушения балконной плиты в одном из многоквартирных домов города Элисты по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающ
По предварительным данным, 22 октября 2025 года на втором этаже жилого дома произошло обрушение балконной конструкции. В результате инцидента четверо несовершеннолетних получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к нарушению требований безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.
🎙 И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Гернзл Бугурова.
Фото и видео: Следком Калмыкии