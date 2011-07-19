Дороги в степи: особенности и риски.

Дороги в степи: особенности и риски.

Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: степные трассы коварны своей монотонностью и скрытыми угрозами. Чтобы поездка была безопасной, помните о главных правилах:

Борьба с однообразием: Прямые участки дорог до горизонта быстро утомляют внимание. Эффект «гипноза дороги» снижает реакцию. Делайте остановки каждые 2 часа, даже если не чувствуете усталости.

Боковой ветер: В открытой степи сильные порывы ветра могут буквально «переставить» автомобиль на полосу встречного движения. Крепче держите руль и снижайте скорость при выезде из-за лесополос.

Животные на пути: Степь - это пастбища. Выход скота на проезжую часть возможен в любой момент, особенно в сумерках. Будьте предельно внимательны у знаков «Перегон скота».

Пыльные бури: При резком ухудшении видимости снизьте скорость до минимума, включите ближний свет и противотуманные фары.

Соблюдайте скоростной режим! Дорога в степи требует концентрации и самодисциплины. Пусть будет «белой» Ваша дорога!

