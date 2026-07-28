Новый ГОСТ позволит россиянам экономить на отоплении

Росстандарт утвердил нормы для оборудования с автоматическим управлением, подключающего квартиры к центральному отоплению. Такие системы позволяют дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и учитывать тепло в каждой квартире. Цель — снизить теплопотребление зданий и сделать его более экономичным. Документ предназначен для проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования.