В Элистинской коррекционной школе открылась новая универсальная спортивная площадка.

Средства на ее строительство и обустройство выделил благотворительный фонд «Дари добро». Теперь у ребят есть безопасное пространство для занятий спортом: с баскетбольными щитами, волейбольными стойками и специальным покрытием, снижающим риск травм. Для учеников школы спорт — это не просто игра, а важная часть развития, реабилитации и общения. Поэтому новая площадка стала не просто подарком, а настоящей инвестицией в их будущее.