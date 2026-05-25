27 мая, 12:47
НовостиСобытие

В Элистинской коррекционной школе открылась новая универсальная спортивная площадка.

Средства на ее строительство и обустройство выделил благотворительный фонд «Дари добро». Теперь у ребят есть безопасное пространство для занятий спортом: с баскетбольными щитами, волейбольными стойками и специальным покрытием, снижающим риск травм. Для учеников школы спорт — это не просто игра, а важная часть развития, реабилитации и общения. Поэтому новая площадка стала не просто подарком, а настоящей инвестицией в их будущее.

