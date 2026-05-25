Несанкционированная свалка вблизи Элисты ликвидирована

Прокуратура города провела мониторинг информации в сети Интернет, в ходе которого были обнаружены сведения о возможном скоплении отходов возле посёлка Аршан. На основании этих данных надзорное ведомство организовало проверку. Выезд на место подтвердил наличие стихийной свалки строительного мусора и твёрдых коммунальных отходов на территории к северо-западу от посёлка. После вмешательства надзорного органа свалка была ликвидирована.

