Отсутствие освещения на улицах столицы, некачественное покрытие дорожного полотна и его подтопление вызывало неудовольствие жителей

Эти темы лидировали в рейтинге обращений в соцсетях. Данные аналитики Муниципального центра управления, свидетельствую о 57 таких сигналах за прошлую неделю. В топ-3 вошли сообщения о неисправности или отсутствии освещения на улицах Элисты, некачественном покрытии асфальтовых дорог, пересмотра режима работы светофоров, также они били тревогу о подтоплении дорог в столице.

Также горожане в соцсетях задавали вопросы о содержании кладбищ и благоустройстве общественных пространств. Замыкает топ-3 жалоб жителей проблема расселения из ветхого и аварийного жилья.

Эти темы лидируют в аналитике муниципального центра неоднократно.

