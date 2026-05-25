Почти половина россиян ищет новую работу из-за низкой зарплаты
Смотрите наши видео на YouTube!
🔹 46% готовы уйти, если не устроит зарплата
🔹 10% — из-за отсутствия карьерного роста
🔹 9% хотят просто сменить сферу
🔹 8% боятся сокращений
🔹 по 7% не ладят с начальством или недовольны условиями труда
Мужчины чаще жалуются на карьеру и руководство. Женщин больше беспокоят плохие условия, удалёнка и слухи о сокращениях — они чаще хотят уйти в другую профессию.
А вас всё устраивает на вашей работе?
Да 👍
Нет 👎