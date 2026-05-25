  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 мая, 12:56
НовостиСобытие

Почти половина россиян ищет новую работу из-за низкой зарплаты

Почти половина россиян ищет новую работу из-за низкой зарплаты

🔹 46% готовы уйти, если не устроит зарплата

🔹 10% — из-за отсутствия карьерного роста

🔹 9% хотят просто сменить сферу

🔹 8% боятся сокращений

🔹 по 7% не ладят с начальством или недовольны условиями труда

Мужчины чаще жалуются на карьеру и руководство. Женщин больше беспокоят плохие условия, удалёнка и слухи о сокращениях — они чаще хотят уйти в другую профессию.

А вас всё устраивает на вашей работе?

Да 👍

Нет 👎

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия