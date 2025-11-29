В первый день зимы в регионе ожидается осенняя погода, сообщили сегодня синоптики.

А ноябрь в Калмыкии завершился небывало тёплым аккордом. Среднемесячная температура в Элисте на 5,8 градуса превышала климатическую норму, что является рекордным показателем тепла за всю историю регулярных метеоизмерений. Пальма первенства по теплу до сих пор принадлежала ноябрю 2010 года, и теперь она переходит к 2025-му. Кроме того, месяц получился чрезвычайно засушливым – в калмыцкой столице выпало всего 2 мм осадков, или 5% от всего месячного объёма. Что ожидает жителей республики в первые дни декабря, расскажет ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.