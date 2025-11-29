1 декабря, 19:11
 3 °C
90,34
77,7
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 декабря, 13:49
НовостиСобытие

В первый день зимы в регионе ожидается осенняя погода, сообщили сегодня синоптики.

А ноябрь в Калмыкии завершился небывало тёплым аккордом. Среднемесячная температура в Элисте на 5,8 градуса превышала климатическую норму, что является рекордным показателем тепла за всю историю регулярных метеоизмерений. Пальма первенства по теплу до сих пор принадлежала ноябрю 2010 года, и теперь она переходит к 2025-му. Кроме того, месяц получился чрезвычайно засушливым – в калмыцкой столице выпало всего 2 мм осадков, или 5% от всего месячного объёма. Что ожидает жителей республики в первые дни декабря, расскажет ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия